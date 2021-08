Dagen zwembad Wielsbeke zijn bijna geteld

Het openluchtzwembad in Wielsbeke sluit eind deze maand de deuren. Volgend jaar in juni is het nieuwe indoor zwembad af en dus wordt er nu al afscheid genomen van het openluchtzwembad dat bijna 50 jaar oud is.

Verschillende generaties Wielsbekenaars hebben goeie herinneringen aan het bad. Maar door het kwakkelweer zit genieten met volle teugen van een laatste zwemzomer in open lucht er niet echt in.

Steven Lefebvre, sportfunctionaris Wielsbeke: “Als je kijkt naar deze zomer, dat is wel de druppel die de emmer of het zwembad doet leeglopen. We hebben heel de zomer slecht weer gehad. Normaal zijn er een aantal dagen waar we meer dan 25 graden hebben maar dat zit er voorlopig niet in."

“Normaal gaan we dicht op 31 augustus maar wij hopen op een mooie nazomer en 25 tot 30 graden begin september. Wij voorzien sowieso dat we kunnen openblijven tot 15 september.”