Dag van de Mobiliteit in Ieper sterk uitgebreid

Vandaag vindt in Ieper de Dag van de Mobiliteit plaats. In vergelijking met vorig jaar wordt deze editie een stuk uitgebreider, met meer activiteiten en een grotere autovrije zone.

Op 20 september krijgen wandelaars en fietsers vrij spel in het Ieperse kernwinkelgebied en enkele omliggende straten. De zone wordt volledig verkeersvrij gemaakt tussen 12u en 18u30 . Langs de Grote Markt, de Leet, Boterstraat, Menenstraat, Rijselstraat, Neermarkt, Diksmuidestraat en Elverdingestraat worden verschillende standen opgesteld en zijn tal van activiteiten voorzien.

Burgemeester Emmily Talpe, bevoegd voor Mobiliteit, licht toe: “De totale autovrije zone is in vergelijking met vorig jaar verdubbeld. We beschouwen dit als het moment bij uitstek om vervoersmodi als de fiets en de step, maar ook deelsystemen zoals Cambio en Blue Bike extra in de kijker te zetten. Daarnaast mikken we voluit op beleving voor gezinnen.”

BK City Escape

Extra troef vandaag is het ook het Belgische Kampioenschap City Escape. Dat gaat door in 24 steden, waaronder Ieper. Ook Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare organiseren mee. Via een app nemen deelnemers het tegen elkaar op om zo snel mogelijk verschillende raadsels doorheen de stad op te lossen. Alle info is terug te vinden via de website www.bk-cityescape.be.

