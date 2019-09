Dag van de landbouw in Wervik

Een boerderij met enkele koeien, varkens en een paard. Het is in kinderboeken misschien nog wel het beeld dat we krijgen van de landbouw, maar in het echt is het anders. Een boerderij is een bedrijf dat moet investeren om mee te zijn en dat strenge normen moet naleven. En dat willen de landbouwers duidelijk maken bij het grote publiek op deze dag van de landbouw. Wij gingen kijken in een melkveebedrijf in Wervik.

Een landbouwbedrijf met een lange traditie dus, maar wel mee met zijn tijd. De landbouwer en zijn vrouw telen zelf de voeders voor de koeien en ze proberen zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. En dat willen ze vandaag, tijdens de dag van de landbouw, aan iedereen laten zien. Er zijn nog steeds veel misverstanden.

Het aantal landbouwbedrijven neemt af, ook bij ons, omdat steeds meer landbouwers geen opvolging vinden.