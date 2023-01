Dag van de Directeur: "liever ondersteuning dan loonsverhoging," zegt directeur in Bredene

Het is dag van de schooldirecteur en dat is in de meeste scholen gevierd. Ook al zijn er niet altijd veel redenen tot feest. Want steeds meer directeurs moeten zo veel taken combineren, én door het leerkrachtentekort ook nog eens inspringen in de klas.

Dag van de Directeur: klinkt feestelijk maar dat is het allerminst, zegt directeur Gunther Vanmassenhove van GO-basisschool De Zandlopertjes in Bredene. "Vieren is een groot woord. Het is niet echt een feest, want hoe langer hoe meer, jaar na een jaar, moet ik ondervinden dat het inderdaad geen feest is, de dag van de directeur."

Directeurs krijgen vaak om 7 uur 's ochtends al telefoontjes. Leerkrachten vallen uit of ouders hebben problemen. Het zijn lange dagen voor de schoolcoach.

Loonsverhoging

Minister Ben Weyts wil dat het beter loont om de extra taken op te nemen. Zo'n 4.000 directeurs krijgen nu zo'n 150 euro extra per maand. "Het is in feite niet de loonsverhoging die mij interesseert," getuigt Gunther. "Ik denk dat geen enkele directeur daarop zat te wachten, maar wel op een pak ondersteunende maatregelen."

Vlaams Volksvertegenwoordiger en Bredens burgemeester Steve Vandenberghe kwam de school en de directeur een hart onder de riem steken door een uurtje les te geven. Vandenberge was zelf ooit directeur en hij zetelt nu in de commissie onderwijs. Al jaren klaagt hij over te weinig ondersteuning.