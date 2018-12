In Beernem is zondag op de dag van de boseigenaar 1 hectare nieuw bos aangeplant.

Opvallend aan het initiatief is dat het nieuwe bos komt op privégronden. Steeds meer eigenaars van landbouwgrondenkiezen ervoor om een bos in te planten in plaats van er gewassen op te kweken. Om hen daarvoor te bedanken organiseren de bosgroepen vandaag in heel Vlaanderen ‘de dag van de boseigenaar’.

Ook in de andere Vlaamse provincies hebben de medewerkers van de bosgroepen vandaag nieuwe stukken bos aangeplant. Alles samen 5,6 hectare.