Dag tegen Armoede: "Met een normaal loon kom je er gewoonweg niet meer"

Maandag 17 oktober is het de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. Stad Brugge laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan, want zaterdag al organiseren ze een protestactie. Ze slaan hard op tafels en trommels en zingen luidkeels het ‘Woonlied’ onder begeleiding van een fanfare.

Door de torenhoge energieprijzen hebben velen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook in Brugge is dat het geval. Sommigen wonen in het ‘Stratjie zoender ende’, omdat ze geen betaalbare woning vinden, kunnen hun energiefactuur niet meer betalen en staan al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Zij kunnen niet meer wachten, willen niet meer wonen in dit ‘stratjie’. Verenigingen bouwden een straat met huisjes aan de ingang van de Koninklijke Stadsschouwburg. Daarmee willen ze het woonbeleid ter sprake brengen. “Geen straat om rustig genietend door te kuieren, maar een ‘stratjie zoender ende’ waarin elk huisje de bittere realiteit verwoordt van discriminatie, thuisloosheid en torenhoge energiefacturen.” Het gaat in totaal om 23 huisjes, elk ingekleed door een organisatie.

Reactie burgemeester

Dirk De fauw, burgemeester: "Wat wij proberen vanuit de stad is conformiteitsattesten op te leggen. En anderzijds ook te stimuleren dat eigenaars proberen, ook hun tweede of derde woning te renoveren, maar ook isolerende werken te doen of zonnepanelen te leggen. Daarvoor kunnen ze ook premies krijgen."

"Niets meer over"

Het is buitengewoon moeilijk om in Brugge een betaalbare woning te vinden. De vraag is veel hoger dan het aanbod en de huurprijzen gaan door het dak. Steeds meer mensen dreigen uit de boot te vallen. Amelle Ayari woont in een huurhuis in Sint-Kruis. Ze staat al jaren op een wachtlijst voor een sociale woning en de zoektocht naar een huis was een weg met veel obstakels.

"Wij kampen met schimmel in de badkamer. Boven is er geen verwarming. Het is een complete ramp om hier in Brugge een huis te vinden dat toch redelijk vernieuwd is. Onder de prijs van 1000 euro vind je dat hier niet meer," vertelt Amelle. "Met een normaal loon kom je er gewoonweg niet meer. Allé, het is te zot voor woorden, om rond te komen eigenlijk. Op het einde van de maand is er niets meer over." Bekijk de getuigenis hieronder: