Dadizelenaars komen plannen Dadipark inkijken

De gemeenteraad stelde daarvoor begin maart het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast, tot eind deze maand loopt het openbaar onderzoek. Op de site zal er plaats zijn voor wonen, ontspanning en waterbuffering.

De plannen voor de nieuwe invulling van de site Dadipark slepen al jaren aan. Het recreatiepark sloot begin jaren 2000 de deuren, de sloop volgt 10 jaar later. Ontspanning maakt ook deel uit van de nieuwe plannen met een uitkijktoren, net als wonen en waterbuffering: heel belangrijk in overstromingsgevoelig gebied.

De gemeente Moorslede laat de mogelijkheid open voor inspraak van de inwoners. Zij konden de plannen inkijken op een infomarkt en bijkomende suggesties doen. Dit najaar moet het definitieve ontwerp klaar zijn. En dan is het wachten op concrete actie op het terrein.

Sherley Beernaert, schepen ruimtelijke ordening: 'Daarna is het aan de provincie om aan de slag te gaan. Dat is de fase 0 van het project, het waterverhaal. Dat is heel belangrijk, dat is de eerste fase. Zonder het waterverhaal kan er niets volgen.'

