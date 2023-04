Daders na diefstal van auto gevat

In Wevelgem zag een getuige vrijdag hoe twee mannen een auto stalen. De politie kon hen oppakken. De daders zullen later voor de rechtbank verschijnen.

In de Vanackerestraat in Wevelgem zag een getuige vrijdag omstreeks 23u hoe twee mannen een diefstal pleegden. Eerst probeerden de daders een auto te doen stoppen, dat lukte niet. Even later deden ze een andere auto stoppen. De daders stopten de wagen en haalden met geweld de bestuurder uit het voertuig. De getuige zag hoe de twee mannen met de wagen wegreden. De getuige zag ook dat één van de daders hevig bloedde.

AZ DELTA MENEN

De gestolen auto werd gesignaleerd aan het AZ Delta in Menen. De gewonde dader had verzorging nodig. De politie vond het gestolen voertuig met de bestuurdersdeur nog open. De wagen was vol besmeurd met bloed. De politie kon beide daders vatten in het ziekenhuis.

MESSTEEK

Na verder onderzoek bleek dat de dader die bloedde een messteek had gekregen voor de diefstal van de wagen. Er werden drie personen gearresteerd. Uit het verdere onderzoek bleek dat er een vechtpartij was onder vrienden na een discussie. Twee mannen zijn naar buiten gelopen en stalen een voertuig met bedreiging en geweld. Dat voertuig hadden ze naar eigen zeggen nodig om naar het ziekenhuis te rijden.

De drie mannen mochten beschikken na verhoor. Ze zullen later voor de rechtbank moeten verschijnen.