Daders bekend die jongeren onder bedreiging lieten uitkleden

Drie van de vijf tieners die op de kerstmarkt in Lauwe twee jongens van 14 jaar hebben vernederd, zullen zich voor de jeugdrechter moeten verantwoorden. Ze hebben de jongens bedreigd met een mes en dwongen hen om zich uit te kleden.

Ze hebben alles gefilmd en de beelden verspreid op sociale media. Eddy Lust, de burgemeester van Menen reageert verbolgen.

Drie jongeren naar jeugdrechter

De twee jonge slachtoffers werden zaterdag op de kerstmarkt in Lauwe door een groepje van 5 tieners belaagd en onder bedreiging meegenomen tot achter de sporthal. Daar kregen ze enkele klappen en moesten zich daarna in de vrieskou uitkleden tot op hun onderbroek.

Burgemeester van Menen Eddy Lust: "Gelukkig door het optreden van de Chiro jongens hier, die bezig waren met de afbraak van de kerstmarkt, hebben ze alert kunnen reageren en is er veel erger voorkomen, denk ik. En dan natuurlijk het politiewerk. Wij hebben op basis van de verklaringen van de chirojeugd een viertal jongeren kunnen identificeren, waarvan er nu 3 voorgeleid worden voor de jeugdrechter."

"Niet tolereren"

De daders, ook minderjarigen, filmden de vernederende handelingen en verspreidden de beelden via sociale media.

"Waar wij toch als gemeenschap niet kunnen mee leven. Ik vind dat heel erg. Je wordt daarmee geconfronteerd vanuit een andere stad of gemeente. Maar als het in je eigen gemeente gebeurt, is dat wel heel ernstig. Wij zullen dat zeker en vast niet tolereren."

Maar de twee jonge slachtoffers hebben autisme en de vernedering valt hen mentaal heel zwaar. De ouders hebben intussen een klacht ingediend.