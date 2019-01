Dader vluchtmisdrijf Zonnebeke vrij onder voorwaarden

De man van 29 die zaterdagavond een vrouw van 71 doodreed in Zonnebeke en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is vrij onder voorwaarden. Hij legde zaterdag na het ongeval een positieve ademtest af.

Hij mag onder meer geen alcohol drinken of verdovende middelen gebruiken.

Positieve ademtest

Het slachtoffer van het ongeval was omstreeks kwart voor tien met haar fiets aan de hand op weg en bevond zich aan de rechterkant van de rijbaan toen ze geraakt werd door een wagen. Ze overleed later aan haar verwondingen. De bestuurder kon kort nadien worden gevat. Hij vertelde dat hij dacht dat hij een paaltje had geraakt en daarom niet was gestopt, ondanks de grote schade aan zijn voertuig. Hij legde een positieve ademtest af en er werd ook een bloedstaal genomen om te controleren op gebruik van verdovende middelen. Het is nog wachten op de resultaten.

Dader en slachtoffer in zelfde straat

Eliane Cardinael (71) werd vlakbij haar woning in de Frezenbergstraat aangereden. Buurtbewoners hadden een klap gehoord en ontdekten een 20-tal minuten later brokstukken van een auto en een fiets op de weg en het bewusteloze lichaam van Eliane in de gracht. Een zorgkundige, die toevallig voorbijreed, begon te reanimeren tot de hulpdiensten overnamen. De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De Frezenbergstraat werd afgesloten voor het verkeer en de politie kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken. De dader was gevlucht, maar aan de hand van brokstukken van de wagen werd snel duidelijk om welk type voertuig het ging. Niet veel later werd de bestuurder opgepakt, die volgens buurtbewoners in dezelfde straat woont.

Eliane woonde 20 jaar met haar man in Zonnebeke, nadat ze verhuisd waren uit Waasten. "Ze is geboren in Ieper", vertelt haar man. "Samen hebben we een zoon en twee dochters, die wonen in Waasten en Le Bizet. We waren vorig jaar 50 jaar getrouwd en mochten ondertussen een kleinkind en achterkleinkind verwelkomen in de familie. Ik zal mijn vrouw herinneren als een zeer moedig persoon. Ze was nog heel gezond en deed al haar verplaatsingen met de fiets. Soms had ze tot 12 kg bagage mee. Eliane was altijd vriendelijk en had een goed hart."

