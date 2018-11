De dader van het ongeval met vluchtmisdrijf dinsdag in Ieper is vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een man van 25 jaar uit Ieper.

De bestuurder reed dinsdagavond een man van 88 jaar omver op de Oude Veurnestraat in Ieper toen hij de straat overstak. Na de aanrijding pleegde de bestuurder van de wagen vluchtmisdrijf. Het slachtoffer overleed woensdag aan zijn verwondingen. De lokale politie richtte zich in een oproep via sociale media tot de dader om zich aan te geven. Wat hij uiteindelijk ook deed.

De jongeman zegt dat hij een klap heeft gehoord, dat hij even gestopt is en dan is doorgereden.