Dader vluchtmisdrijf De Panne aangehouden

De persoon die gisteren in De Panne een bromfietsster aanreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, heeft zich vanmorgen vroeg gemeld. Het gaat om een vrouw van 32 uit De Panne. Ze is intussen aangehouden.

De vrouw verklaarde dat ze zondagochtend op de terugweg was na een avondje stappen. Ze heeft ook toegegeven dat ze gedronken had. Naar eigen zeggen zag de vrouw een bromfiets liggen. Ze weet ook dat ze iets geraakt heeft, maar dacht dat het de stoeprand was.

Een gevallen bromfietsster van 44 werd zondagochtend overreden door een klein voertuig met een donkere kleur. Dat gebeurde rond 6u30 in de Duinkerkelaan in De Panne. Het slachtoffer stierf ter plaatse. Na het ongeval reed de chauffeur van de wagen gewoon door. De bestuurster is voor de onderzoeksrechter verschenen en blijft voorlopig in de cel. Vrijdag moet ze voor de raadkamer verschijnen.

Bekijk ook: