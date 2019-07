Dader oudermoord Boezinge blijft in de cel

De man van 30 die vorige week in Boezinge zijn vader van 56 met messteken om het leven bracht, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van Ieper beslist. Wat er zich precies heeft afgespeeld die bewuste dag in Boezinge moet verder onderzoek uitwijzen.

Het is ook nog niet duidelijk waarom de dertiger zijn vader doodde.

Kelly Decaluwé, advocaat dader: “Mijn cliënt is absoluut niet in staat om gelijk wat over de feiten te vertellen. Hij kan absoluut niet vatten wat er daar precies is gebeurd. Fysiek, emotioneel is hij volledig gekraakt. Het zal nog even tijd vragen vooraleer hij volledig tot zijn positieven komt. Er zal een onderzoek gevoerd worden door een psychiater. Er zullen ook een aantal medische onderzoeken om mijn cliënt uitgevoerd worden.”

Voor de hele familie is deze oudermoord een drama. Niet in het minst ook voor de moeder, echtgenoot van het slachtoffer én moeder van de dader.

Bekijk ook: