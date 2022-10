Daar zijn de Jamies weer: nomineer jouw favoriete Vlaamse online videomaker van het moment

Vanaf vandaag kan iedereen hun favoriete online videomaker van het afgelopen jaar nomineren om kans te maken op een award.

Op De Jamies worden de beste online videomakers van het moment gevierd. Dat zijn de Vlaamse creatievelingen die ontzettend goeie videocontent maken op YouTube, TikTok, Twitch en Instagram in uiteenlopende genres en stijlen voor een even diverse groep van kijkers. Het internet barst van het talent en De Jamies geeft die content creators de erkenning die ze verdienen.

“Ik kijk ernaar uit om opnieuw de creators samen te mogen brengen”, vertelt creatief directeur Hannes Coudenys over De Jamies. “Op de vorige editie heb ik vriendschappen zien ontstaan die zich vertaalden in creatieve samenwerkingen en dat is fantastisch.”

Vanaf maandag 17 oktober tot en met zondag 6 november kan iedereen hun favoriete Vlaamse online videomaker van 2022 insturen op www.dejamies.be.



Op woensdag 1 december begint het echt spannend te worden want dan opent het stemformulier. Daarmee kan het publiek stemmen op 10 genomineerden per categorie, verkozen door de vakjury uit alle ingestuurde namen. Stemmen kan tot en met zondag 25 december, waarna de winnaars in elke categorie bekendgemaakt worden op woensdag 1 februari 2023 in CC De Grote Post en live op YouTube en VRT MAX.