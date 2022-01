Daar is ze: de Heuvellandse Soepkarre!

Zij maken de soep, de opbrengst gaat ook naar het centrum. Wannes Degraeve, coach De Pelgrim: “Wat dit project zo tof maakt: het begint in de tuin met het telen van de groenten, dan het oogsten, dan gaat het naar de keuken, daar wordt het verwerkt tot soep. Er zijn heel wat verschillende mensen actief bezig voor het eindresultaat bereikt wordt.”

Elke dinsdagvoormiddag vind je de soepkar in één van de dorpjes in Heuvelland. Maar het gaat over veel meer dan soep alleen. Want door de coronacrisis zijn vooral oudere mensen eenzaam. En met het initiatief willen ze hen uit hun isolement halen.