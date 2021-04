Daar is nieuw stadsplein Paulientjes in Kortrijk

Paulientjes is 3500m², en moet een nieuwe groene oase worden in de schaduw van de Broeltoerens. Er komen meer dan dertig bomen bij. De oude rode beuk mocht er blijven staan, vanmorgen is een linde van 27 jaar aangeplant. Een boom van twee ton en tien meter hoog, maar dat wordt in de toekomst twee keer zo hoog. (lees verder onder de video)