Daar is het terrasjesweer!

Vandaag was het prachtig weer met temperaturen tot vijftien graden. Heel wat mensen profiteerden dan ook van het mooie voorjaarsweer.

Overal in de provincie genieten mensen van de zon: op een vroeg terras of op een zitbank in het park. En morgen wordt het nog warmer met temperaturen tot 17 graden. Kijk hier naar het weerbericht.