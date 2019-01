Daar is Dedecker weer

De N-VA rekent duidelijk op de Middelkerkse burgemeester om in West-Vlaanderen extra stemmen binnen te halen. Dat Jean-Marie Dedecker nog altijd een stemmenkanon is, bewijst hij al enkele jaren. Maar de voormalige judocoach heeft ook al een verleden bij N-VA dat wel van erg korte duur was.

Twaalf jaar geleden, in 2006, werd Jean-Marie Dedecker al eens door de N-VA binnengehaald. Maar dat was buiten de toenmalige kartelpartner CD&V gerekend die De Wever haast dwong om Dedecker bijna meteen weer aan de deur te zetten. De brulboei uit Oostende voelde zich verraden en stichtte kort daarna zijn eigen Lijst Dedecker, LDD.

VLD

De populaire Jean-Marie binnenhalen leek eerder al ook voor de VLD een meesterzet om extra stemmen te winnen. De Oostendse liberalen gingen - nog voor de N-VA -met Dedecker in zee. Maar ook daar kwamen de beide partijen in aanvaring.

Maar intussen zijn we dus dik tien jaar later en misschien ook wijzer. Een vrijdenker wil Dedecker absoluut blijven. In zijn eigen Middelkerke won hij met vlag en wimpel de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn wellicht die stemmen die de N-VA maar wat graag wil binnenrijven.