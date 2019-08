Daar is de coloradokever weer

Die zaten niet alleen in de landbouwvelden, ze doken ook in tuinen en woningen op. Ook elders zijn er meldingen, onder meer in Diksmuide, Desselgem en Aartrijke.

Coloradokevers zijn exoten die hier ooit in onze contreien verzeild zijn geraakt via Noord-Amerika. Ze zijn verzot op aardappelplanten en de larven kunnen zachte winters overleven door diep in de grond te kruipen. Vaak vinden ze een goede kweekplaats in de resten van een vorige aardappelteelt in maïs- of graanpercelen.

Ze duiken op bij warm weer.

Inmiddels zijn de kevers in Ichtegem bestreden.

Straks meer