Tegen 2020 wil d’Arta 20% van zijn verbruik halen uit hernieuwbare energie. Nu heeft het al zonnepanelen op het dak en met de geplande windmolen zou het die 20% moeten halen. Het is Aspiravi uit Harelbeke die de windmolen wil bouwen.

D’Arta in Ardooie verwerkt en verdeelt diepvriesgroenten en –maaltijden. Tot 180 miljoen kilo per jaar brengt het bedrijf op de markt, voornamelijk in het buitenland. Een productieproces waarvoor heel wat energie nodig is.