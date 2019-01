Cybercriminelen slaan toe bij Ranson

In Stasegem bij Harelbeke is het bedrijf Ranson voor tienduizenden euro’s opgelicht door cybercriminelen.

Die hackten het computersysteem zodat het bedrijf van bakkerijproducten zo goed als plat lag. Ze wisten alle gegevens, versleutelden de back-up-kopie en legden alles lam. De bende, wellicht Oost-Europeanen, eiste geld op in de vorm van bitcoins, omdat die moeilijk op te sporen zijn.

Computersysteem weer opgestart

Na lange onderhandelingen gaf het bedrijf uiteindelijk toe en betaalde enkele tientallen duizenden euro's aan bitcoins. "We kozen voor de korte pijn. Anders waren we nog veel langer verlamd", zegt Bruno Ranson. Het hele weekend is dag en nacht doorgewerkt om het computersysteem weer op de starten.

Beveiliging

Steeds meer bedrijven worden slachtoffer van oplichters die hun computersysteem binnendringen en losgeld vragen, ook bij ons. Bedrijven spelen best geen paniekvoetbal, zeggen ze in Brugge aan de Howest dat de unieke opleiding ‘Computer en Cybercrime Professional’ organiseert. Firma’s kunnen zich wapenen tegen cyberaanvallen. Een externe, onafhankelijk expert moet hun computersysteem volledig doorlichten. Die kan de kwetsbaarheden van het bedrijf, van de software in kaart brengen. Heel belangrijk is dan om een beveiligingsplan op te maken. Een hacking kost ongeveer 78.000 euro. Aan kosten voor de opruimen, de herstelling en eventueel het omzetverlies van het bedrijf.