Cyberaanval treft Sint-Andriesziekenhuis Tielt

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is op 26 januari getroffen door een cyberaanval. De externe softwareleverancier kwam tijdens de monitoring van het netwerk tot de vaststelling dat externen malware op het ziekenhuisnetwerk hebben geïnstalleerd.

Malware is software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen. "We hebben onmiddellijk een team van specialisten ingeschakeld om dit incident te onderzoeken en een mogelijke impact te vermijden", klinkt het bij het ziekenhuis.

Geen thuiswerk

Ook de toegangen tot het netwerk werden onmiddellijk uitgeschakeld. Daardoor kunnen artsen en medewerkers niet meer van thuis werken. Dat is natuurlijk niet zo handig met de huidige coronamaatregelen.

Het ziekenhuis heeft ondertussen een klacht neergelegd bij de politie en heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit verwittigd van het incident. "Momenteel hebben we geen weet dat externen toegang hadden tot vertrouwelijke informatie. Ook ondervinden de medewerkers binnen het ziekenhuis geen hinder in hun normale werking."

Momenteel kunnen ze op een veilige manier verder functioneren en kunnen alle onderzoeken en behandelingen gewoon plaatsvinden.