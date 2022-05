Cyanide-onderzoek Christus-Koning: 'Bodemsanering niet nodig'

Na onderzoek van bodemstalen op de aanwezigheid van het giftige cyanide blijkt dat er geen bodemsanering nodig is in de wijk Christus-Koning in Brugge. Dat blijkt uit de resultaten van de campagne 'Meten is weten', die eind vorig jaar is opgestart.

In de buurt was tot 1950 een gasfabriek en daardoor zit er cyanide in de bodem en in het grondwater. Afvalstoffenmaatschappij OVAM zei eerder al dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid, maar de stad Brugge wou mogelijke bezorgdheid bij de inwoners wegnemen. Daarom startten ze eind vorig jaar de campagne 'Meten is weten' op. Bewoners van de wijk Christus-Koning konden een gratis staal laten nemen en analyseren. In totaal zijn er nu 140 stalen genomen van de bovenste bodemlaag.

Schepen Franky Demon: 'Uit de analyses bleek dat in geen enkel bodemstaal de bodemsaneringsnorm werd overschreden voor de parameter cyanide. Op basis van deze meetresultaten is in geen enkele tuin een bodemsanering aan de orde voor cyanide. De bewoners en gebruikers kunnen dus zonder beperking van hun tuin genieten. Dit is goed nieuws voor alle deelnemers, gezien de historiek rond cyanide in deze zone en de mogelijke bezorgdheid hierover van bewoners.'

'Uit de resultaten bleek zelfs dat op 136 van de 140 meetlocaties de gemeten waarde (aan vrij cyanide) bovendien lager was dan de zogenaamde richtwaarde die nog een stuk lager is dan de bodemsaneringsnorm. Dit betekent dat er voor 97% van de tuinen zelfs geen verder onderzoek geadviseerd wordt bij grondverzet bij grote graafwerken op basis van deze cyanidemetingen.'

'Voor de 4 tuinen met licht verhoogde waarden (iets hoger dan de richtwaarde voor vrije cyanide, maar beduidend lager dan de bodemsaneringsnorm) gelden enkel bepaalde adviezen in het geval de bodem uitgegraven en naar een andere locatie vervoerd worden. De betrokken mensen werden al afzonderlijk gecontacteerd met meer uitleg', besluit Franky Demon.

