CWRM-beeldjes duiken op in nieuwe kerststal

Johnny Blanckaert (64) bouwt elk jaar een andere kerststal in de kerk van het Zonnebeekse dorpje Zandvoorde en liet zich nu inspireren door het einde van de oorlogsherdenking.

Johnny gaat telkens voor een actueel thema en kon dit jaar niet voorbij aan het einde van de oorlogsherdenking in de Westhoek. "Ik beeld het verwoeste landschap anno 1918 uit met een kapotgeschoten boomstronk. Aangezien er geen gebouwen meer waren, maakten Jozef en Maria een eigen stal door grote takken te plaatsen tegen de boomstronk. Naast de stal worden de rode bloemen, symbool voor bloed en oorlog, voorafgegaan door witte, symbool voor vrede. De schapen grazen op de kleine plekjes, waar opnieuw wat groen ontstaan is."

Aan de ingang van de kerststal ligt een verzameling beeldjes van de land art installatie ComingWorldRememberMe, die dit jaar meermaals het nieuws haalde. "De beeldjes symboliseren de gesneuvelde soldaten. Het gaat om beeldjes van heel mijn familie. Ze hadden me eerder dit jaar gevraagd om een beeldje voor hen af te halen."

Er was na de kerstmis, bijgewoond door zo'n 200 kerkgangers, afgelopen dinsdagochtend heel wat belangstelling voor de kerststal. "Na 14 jaar is dit een kleine attractie geworden. Onder meer de cannabisstal van Zandvoordenaar Patrick Lagrou, de Jungle van Calais en een stal met zonnepanelen op het dak kwamen aan bod. Ik bouw elke stal met de grootste zorg. Al het hout voor deze stal behandelde ik tegen houtworm, zodat de kerk hiervan gevrijwaard blijft. De stal is elke dag te bezichtigen van 8.30 uur tot het donker wordt. Mijn vrouw opent en sluit de deuren."