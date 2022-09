Custovic nieuwe hoofdcoach van KV Kortrijk

Lang heeft de zoektocht naar een nieuwe coach voor KV Kortrijk niet geduurd. Amper twee dagen na het ontslag van Karim Belhocine, die het gelag moest betalen na een magere 10/60, stond Adnan Custovic voor het eerst op het trainingsveld als T1 van KVK.

Oude bekende

De kersverse coach is geen onbekende in het Belgische voetbal. De Bosniër begon zijn professionele trainersloopbaan als assistent bij De Kerels. Later was hij onder meer hoofdcoach bij KV Oostende en Waasland-Beveren.

De laatste jaren was Custovic actief als assistent-bondscoach bij Bosnië en flankeerde hij Ivan Leko als T2 bij het Chinese Shanghai Port. Nu kiest de coach dus voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

