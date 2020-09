Cursus Nederlands voor huishoudhulpen in Brugge

De eerste lessenreeks zit er op, en vijf van de zeven cursisten kunnen al meteen aan de slag als poetshulp. In november start een tweede lessenreeks, want taal blijft een belangrijk gegeven. Niet alleen om te kunnen werken, maar ook gewoon om in te burgeren.

Voor anderstalige nieuwkomers

Blije gezichten vanmiddag bij het dienstenchequebedrijf Dienstenaanhuis in Brugge. Het bedrijf, dat zich specialiseert in huishoudhulp, telt 2500 werknemers en stelt haar kantoren ter beschikking voor de nieuwe lessenreeks ‘Nederlands voor huishoudhulp’. De cursus richt zich op anderstalige nieuwkomers die aan de slag willen als poetshulp.

"Het is heel belangrijk voor die mensen", zegt schepen van onderwijs Ann Soete. "Het gaat om anderstaligen die Nederlands volgen in het SNT-volwassenonderwijs. Hier krijgen ze specifieke opleiding bedoeld voor huishoudhulp. Ze krijgen de kneepjes van de taal om daadwerkelijk hulp aan huis te gaan bieden".

"Wij hebben 2000 anderstalige nieuwkomers per jaar. Daarin zit een grote groep potentiële kandidaten. Maar ze geraken niet tot de werkgever. Ze komen ook in contact met een potentiële werkgever. Zo kunnen ze eens snuffelen", zegt Dirk Temmerman, directeur SNT-Volwassenonderwijs.

Coronaveilig werken

Vijf van de zeven cursisten die de eerste reeks Nederlands voor huishoudhulpen volgden, kunnen al meteen aan de slag. Dienstenaanhuis maakte ook de website veiligterugaanhetwerk.be in zes talen, waaronder het Pools en Russisch, om uit te leggen hoe huishoudhulpen coronaveilig kunnen werken. Het dienstenchequebedrijf is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers, basiskennis Nederlands is een must.

"Taal in dienstverlening is superbelangrijk", zegt Nico Daenens van Dienstenaanhuis. "Met zulke cursussen kunnen we mensen helpen bij ons. Het maakt ook deel uit van de inburgering. Het sluit ook aan bij het inburgeren. Helpen bij een gezin aan huis help ook om de taal en cultuur te kennen".