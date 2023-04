Curatoren van failliete bouwpromotor bekijken of huizen toch nog gebouwd kunnen worden

Na het faillissement gisteren van Sua Casa uit Roeselare heeft de rechtbank drie curatoren aangesteld. Zij moeten nu bekijken hoeveel slachtoffers de bouwpromotor maakte.

Vergoeding?

Het bedrijf startte ruim drie jaar geleden met het bouwen van huizen, maar de gestegen prijzen deden het volgens de zaakvoerder kopje onder gaan. Intussen liggen werven al maanden stil.

Vanmiddag zitten de curatoren samen met de zaakvoerder. Hij beweert dat er 17 gedupeerden zijn, de slachtoffers zelf spreken van 40.

Een vrouw uit Lichtervelde betaalde al 120.000 euro, voor wat nu nog maar een ruwbouw is. De curator zoekt uit of ze waar voor haar geld kreeg en of er nog geld is om de gedupeerden te vergoeden. Maar aangezien Sua Casa de boeken neerlegde is dat twijfelachtig.

