Cultuurvolle Zondag vervangt Autoloze Zondag in Brugge

Geen autoloze, maar wel een cultuurvolle zondag vandaag in Brugge. Het stadsbestuur besliste om samen met de culturele partners op die dag kleinschalige activiteiten op poten te zetten.

Vandaag stond normaal de Autoloze Zondag geprogrammeerd. Traditioneel is dit een dag waarop bezoekers door de binnenstad flaneren en op hun weg verrast worden door een brede waaier aan activiteiten. Door de coronacrisis zijn grote publieksevenementen echter niet toegelaten.

Het college van burgemeester en schepenen bekeek de situatie en besliste op 24 augustus om dit jaar geen Autoloze Zondag te organiseren. De andere publiekstrekkers Sint-Kruis Kermis en de braderie in de Langestraat en de Hoogstraat waren eerder al geannuleerd.

"De nood aan een portie cultuur is groot"

Stad Brugge blijft echter niet bij de pakken zitten. Burgemeester Dirk De fauw: “De nood aan een portie cultuur is groot. Samen met de culturele partners bekijken we momenteel hoe we van de Autoloze Zondag een cultuurvolle zondag kunnen maken.”

“Een aantal activiteiten die gepland stonden, passen in de opstart van het nieuwe cultuurseizoen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Het zijn kleinschalige zaken die met reservatie en registratie voor een beperkt publiek georganiseerd kunnen worden.”

Vandaag worden naast een cultuurmarkt ook optredens, tentoonstellingen en wandelingen georganiseerd. Op www.brugge.be/cultuurvollezondag ontdek je het volledige programma.