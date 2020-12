Cultuursector lanceert nieuwe televisiezender

De nieuwe zender is vanaf 21 januari te bekijken, zowel op tv als online. Hij zal een aanbod brengen van voorstellingen, optredens en concerten uit de Vlaamse kunstencentra. Onder meer het Concertgebouw in Brugge en de Budafabriek in Kortrijk stappen meer in het televisieverhaal.

"Schitterend initiatief"

Van 21 januari tot eind april zullen producties van de grote cultuurhuizen te zien zijn op de de nieuwe zender Podium 19. Begin januari wordt het volledige zendschema bekendgemaakt. "De nieuwe zender zal gratis te bekijken zijn via VRT NU, Proximus en Telenet. Ik vind dat een schitterend initiatief van de zeven Vlaamse kunsteninstellingen", zei Jambon zaterdag. "Bij Podium 19 kan je straks elke dag terecht voor een breed aanbod uit de Vlaamse cultuurhuizen." Proximus liet eind oktober al weten te werken aan een zender in samenwerking met de cultuursector. Volgens het bedrijf werd die sector vaak vergeten in de eerste coronagolf.

Of de zender effectief op kanaal 19 zal te zien zijn, is nog niet geweten.