Cultuurhuis De Keizer opent met feestweekend

Vanavond opent in Lichtervelde cultuurhuis De Keizer in wat ooit oudste dorpsbioscoop van het land was.

In 2012 ging cinema De Keizer dicht maar nu krijgt het een nieuw leven. Films zullen er nog steeds te zien zijn, maar het cultuurhuis gaat breder met theater, muziek of stand-up comedy. De uitbating gebeurt voortaan door Podium C.

Vrijwilligers hebben de voorbije maanden hard gewerkt om het cultuurhuis klaar te krijgen. Een voormalig rouwzaaltje is omgetoverd tot een ruimte waar plaats is om met elkaar te praten over cultuur of iets sociaal. De ruimte is Bar Agnes gedoopt, een ode aan Agnes Debaillie de laatste bezieler van de cinema. In het woongedeelte vinden zanglessen plaats bijvoorbeeld, maar individuen of organisaties kunnen die ruimte ook gebruiken iets creatiefs te doen.

Charme van weleer behouden

En daarmee is ook een stuk erfgoed weer in ere hersteld. Bezielster Stephanie Caset: "Zoals je ziet de charme is er nog steeds. De lampen zijn van de jaren '50, de zetels van de jaren '20. Het zou zonde zijn om iets aan aan te passen." Vanavond gaat cultuurhuis De Keizer feestelijk open met een vol weekendprogramma.