Cultuurcentrum Brugge programmeert 150 voorstellingen

Met meer dan 150 voorstellingen op het programma is het Cultuurcentrum Brugge helemaal klaar om in 2022 de draad weer op te pikken na corona.

Op het programma onder meer Wim Opbrouck. In mei is hij er opnieuw met z’n show ‘Ik ben de walvis’. Ook zijn er acht tentoonstellingen en acht festivals. Heel wat cultuurmedewerkers van de stad helpen momenteel mee in het vaccinatiecentrum. De directeur van het cultuurcentrum is er zelfs coördinator. Filip Strobbe, directeur cultuurcentrum Brugge: “We zijn er ons goed van bewust dat wat hier gebeurt en wat in het vaccinatiecentrum gebeurt zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Wij kunnen niet volwaardig heropenen zonder dat een groot deel van Brugge gevaccineerd is. Men denkt soms: dat zijn spuiten die ze geven. Maar eigenlijk zijn het zoentjes om de Bruggeling weer wakker te kussen.”

De voorstelling van het nieuwe seizoen kan je volledig bekijken op de website en de Facebookpagina van Cultuurcentrum Brugge.