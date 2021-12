De cultuursector mag weer open, maar voor de sportwereld verandert er voorlopig niets. Publiek is binnen en buiten nog altijd niet toegelaten.

Zeker het amateurvoetbal en de zaalsporten hadden op versoepelingen gehoopt, en ook het veldrijden, zoals het Belgisch kampioenschap in Middelkerke. Volgende week is er weer een overlegcomité, maar als ook dan weer alles bij het oude blijft, wil burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke naar de Raad van State stappen, met of zonder steun van de wielerbond.