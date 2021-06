Culturele centra doen overuren om veilig te heropenen

Veel cultuurcentra vatten daarom meteen de koe bij de horens. Zo ook De Schakel in Waregem. Woensdag staat daar Kommil Foo op een buitenpodium. Voor de medewerkers die het podium opbouwen, de klank testen en alle voorzieningen klaarzetten, is dit een pak werk, maar vooral een heuglijke dag. De voorbije maanden zijn medewerkers vooral bezig geweest met annulaties, en een hele administratieve rompslomp van uitstellen, omboeken van tickets, terugbetalingen, nieuwe data vastleggen, weer uitstellen. Kortom: veel energie om alles nog maar overeind te houden. En vandaag voelt aan als een bevrijding. Jorge De Wintere: "Er is een immense drive bij iedereen. Iedereen komt geweldig enthousiast werken."

Extra personeel

Door de coronamaatregelen moet meer personeel ingezet worden om mensen te begeleiden naar hun plaats en om ze te bedienen. Ook het aantal toeschouwers is beperkt tot 400 buiten en artiesten zoals Kommil Foo, Alex Agnew en Raymond spelen er dan ook enkele extra voorstellingen. Er zijn wel nog tickets voor alle optredens, zegt De Schakel, maar de verkoop draait nu wel op volle toeren.