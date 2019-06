Ze zijn hier op uitnodiging van Toerisme Vlaanderen om onze reputatie als culinaire bestemming te verbeteren. Ambassadeur is chef Willem Hiele van het gelijknamige restaurant in Koksijde. Hij nam het selecte clubje gisterenmiddag mee naar het strand om te kijken hoe de paardenvissers te werk gaan. Garnalen vissen te paard is een traditie die al 500 jaar bestaat en in 2013 erkend is door de Unesco als Immaterieel Cultureel Erfgoed voor de Mensheid.