The Crystal Ship verovert de Stad aan Zee

In Oostende leggen kunstenaars de laatste hand aan hun werken voor The Crystal Ship, de openluchttentoonstelling met gigantische muurschilderingen en installaties.

Het evenement is intussen aan zijn vierde editie toe en heeft als thema "The Dictatorship of Art". De kunstwerken vormen één groot artistiek parcours door de stad. Zaterdag wordt het kunstenfestival officieel geopend. Heel wat internationale kunstenaars nemen er aan deel. Tijdens de paasvakantie zijn er geleide wandelingen, maar je kunt ook op eigen houtje het parcours verkennen met Facebook Messenger als gids.