Cruisetoerisme herstelt moeizaam na coronacrisis

Vorig jaar meerden 23 cruiseschepen aan in Zeebrugge, met aan boord 37 000 passagiers. In 2018 waren dat er nog 143 met ruim 370 000 passagiers. In de Oostendse haven daalde het aantal schepen van negentien naar zes. Die cijfers zijn beter dan in het coronajaar 2020, maar het herstel verloopt moeizaam.

In Zeebrugge worden dit jaar 150 schepen verwacht, in Oostende zes. Dat is een positieve evolutie, maar het aantal opvarenden blijft beduidend lager.

Minder bezetting

Voor de coronacrisis waren de schepen voor 100 % bezet, terwijl dat in 2022 slechts 50 tot 70 % zal zijn. “Toeristen blijven terughoudend om op cruise te gaan en ook de vliegmogelijkheden naar start- en eindpunt zijn nog niet op niveau”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Niet elke passagier zet bovendien voet aan wal. De provincie zal nu het toeristisch aanbod actualiseren en verspreiden via de rederijen. Daarmee hoopt ze dat meer passagiers richting West-Vlaamse trekpleisters te lokken.