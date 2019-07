Er is een crowdfunding op poten gezet voor het renovatiebedrijf uit Izegem dat vorige week helemaal in vlammen opging.

Bij de brand werd de loods met al het werkmateriaal en voertuigen volledig in de as gelegd. Vrienden willen de getroffen eigenaar nu financieel een steuntje in de rug geven met een crowdfundingsactie.