Crowdfunding na emotionele oproep bloemist Pottelberg

“Mijn spaarboek is leeg”

“Mijn spaarboek was goed gevuld maar is nu leeg. De vaste kosten waren enorm. Ik ben bijna iedere dag naar ochtendmarkten geweest maar de opbrengst daarvan is te laag. Bovendien is mijn waterpomp nu ook nog kapot. Dit laten vermaken kost 3.000 euro. Momenteel geef ik al mijn planten handmatig water”, aldus Ghislain Deschoemaeker. De werken op de Pottelberg die anderhalf jaar duurden hebben de reserves van de bloemist uitgeput

Crowdfunding en veel steun

De emotionele getuigenis van Ghislain bracht heel wat reactie teweeg. Er is een crowdfunding voor de bloemist opgezet en heel wat mensen gaan langs in zijn zaak om hem een hart onder de riem te steken. “De respons die ik nu krijg is echt ongelofelijk. Ik dank alle mensen voor wat ze gedaan hebben”.

Zo kom Jozefien uit Moorslede speciaal bloemen kopen bij Ghislain nadat ze zijn oproep op sociale media had gezien.

