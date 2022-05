De oproep van de Oostendse burgemeester Bart Tommelein - gisteren in ons nieuws - om in 2024 met een brede beweging naar de kiezer te stappen, valt alvast bij de socialisten van Vooruit op een koude steen.

Tommelein wil in 2024 niet als Open VLD naar de Oostendse kiezer stappen. Maar in een ruimer verhaal. Hij zei gisteren dat gesprekken lopende zijn. John Crombez laat op Facebook weten dat hij nog geen gesprek had over een gezamenlijke lijst, en dat er ook geen zal komen. Vooruit zal met een eigen lijst opkomen, en de Oostendenaar laten kiezen. Een lijst van meerdere partijen om Tommelein als burgemeester op post te houden, lijkt hem een vreemd doel.

