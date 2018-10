Crombez voert gesprekken in Oostende

In Oostende heeft John Crombez (Stadslijst) een gesprek gehad met kandidaat-burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Zoals bekend zitten de coalitiegesprekken muurvast, omdat verschillende partijen hun veto stellen en niet met elkaar in zee willen gaan. Open Vld liet de voorzitter van de socialisten alvast weten dat een paarsgroene coalitie met socialisten, groenen en liberalen definitief uitgesloten is. CD&V, dat met Open Vld en N-VA een front vormt, deelt dat standpunt en is niet happig op de mogelijke deelname met de Stadslijst omdat die meermaals een coalitie zonder de christendemocraten hebben gepredikt. Met die partij moet Crombez evenwel nog spreken.

