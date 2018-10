Crombez moet niet opstappen na verkiezingsnederlaag

Sp.a noteerde gisteren verlies in verscheidene (centrum)steden. Crombez had enkele maanden geleden laten verstaan dat hij zijn conclusies zou trekken bij een slecht resultaat, maar voorafgaand aan het partijbureau hadden verscheidene kopstukken die optie van de hand gewezen.

Een aantal kopstukken had voor aanvang aangegeven dat voorzitter John Crombez niet noodzakelijk hoefde op te stappen. "Ik weet niet of dat een goed idee is", stelde Vilvoords burgemeester Hans Bonte die wel goed gescoord heeft. Voor Bonte moet de partij nu grondig analyseren wat er gebeurd is. Anciaux benadrukte dat "nieuwe mensen en nieuwe gezichten die staan voor het socialisme van de 21ste eeuw, en niet dat van de 19de eeuw, succes kunnen hebben". Hij verwees daarbij naar Mohamed Ridouani in Leuven en Jinnih Beels in Antwerpen, "die de zaak nog heeft opgekrikt". Voor Anciaux moet de partij nadenken over een "grotere samenwerking met Groen en onafhankelijken". Waar de partij in samenwerking met Groen stand heeft gehouden, is dat dankzij de groenen, luidde het.