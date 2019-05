Crombez doet oproep voor meer sociale rechtvaardigheid

In Oostende heeft SP.A voorzitter John Crombez op de Dag van de Arbeid een oproep gedaan voor meer sociale rechtvaardigheid. Het socialistisch feest stond in het teken van de nakende verkiezingen

De opkomst voor de betoging op 1 mei was groot. De feestdag is dit jaar vooral een strijddag. Want de welvaart staat onder druk, en dat net op de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid. Hogere pensioenen, een beter minimumloon en het wegwerken van de ongelijkheid in de gezondheidszorg, het zijn maar enkele van de socialistische campagnethema’s.

Partijvoorzitter John Crombez trekt bij de verkiezingen de West-Vlaamse Kamerlijst en gewezen partijvoorzitter en socialistisch boegbeeld Johan Vande Lanotte zet zijn kennis en ervaring in als lijstduwer.