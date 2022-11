Crisisopvang Oekraïense gezinnen in De Haan gaat dicht

De gemeente De Haan ving sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heel wat vluchtelingen op in hotel 't Bosje. Omdat de Oekraïners intussen bijna allemaal andere huisvesting gevonden hebben, sluit de crisisopvang nu haar deuren.

Op 15 november beëindigde de gemeente De Haan het huurcontract met hotel ’t Bosje aan de Wenduinesteenweg. De gemeente huurde sinds dit voorjaar het volledige hotel af om er Oekraïense vluchtelingen onder te brengen, maar nu verbleef er nog slechts één Oekraïense man in het hotel. “Het was dus niet meer zinvol om het hotel nog te huren”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Eigen huisvesting

Eigenlijk was ’t Bosje een overgangsoplossing, want het was de bedoeling dat de Oekraïense gezinnen op de huurmarkt zelf huisvesting zouden zoeken. Dat is allemaal goed verlopen.

Sommige gezinnen verhuisden naar andere gemeenten, 72 mensen verblijven nog in De Haan, meestal in een huis of appartement dat ze huren.