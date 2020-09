Crisiscel Menen bij besmetting op school

In Menen is er een lokale crisiscel onderwijs opgericht die kort op de bal speelt bij eventuele coronabesmettingen op school.

“Alles verloopt vlot in de 21 scholen in Menen, Rekkem en Lauwe”, zegt schepen van onderwijs Greet Vanryckegem. “De scholen deden heel wat inspanningen om coronaproof op te starten”.

Kort op de bal spelen

Bij eventuele coronabesmettingen op school wordt overstapt naar een andere pandemie-fase. Daarvoor moet een hele procedure worden gevolgd van het Nationale Crisiscentrum waarbij ook de gouverneur is betrokken. En soms kan hierbij kostbare tijd verloren gaan.

“In Menen kiezen we ervoor om zelf alles lokaal permanent te monitoren en proactief te handelen”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Zo is de lokale crisiscel al twee keer bijeengekomen en maakten we duidelijke afspraken met CLB, medisch expert en alle scholen”.

Bij een besmetting in één van de 21 scholen in Menen neemt de directie contact op met de stad zodat de lokale crisiscel kan samenkomen en maatregelen afspreken.