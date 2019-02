Criminaliteit in politiezone Vlas stijgt met 8,4%

In politiezone Vlas, dat is Kortrijk, Kuurne en Lendelede is de criminaliteit vorig jaar met 8,4% gestegen. Daarmee zit het aantal feiten opnieuw op het niveau van 2016.

In Kortrijk is vooral het aantal inbraken in bedrijven opvallend toegenomen, ook de fietsdiefstallen zijn na een forse daling in 2017 opnieuw gestegen.

Politie wil een lokfiets inzetten

Vooral de stationsomgeving blijft de plaats waar fietsdieven graag hun slag slaan. Het aantal diefstallen steeg met ruim een vijfde. Indien het juridisch kan, wil de zone werken met een lokfiets met GPS om zo de dieven in de kraag te vatten. De stijging komt ook doordat het aantal fietsers met 40% gestegen is.

Meer drugsdelicten en cybercriminaliteit

Verder zijn in Kortrijk ook de diefstallen met geweld maar zonder wapen toegenomen, de feiten waarbij een wapen gebruikt wordt zijn wel gedaald. Ook het aantal drugsdelicten is toegenomen, maar dat komt volgens de politiezone door de extra controles. De zone gebruikt een drugshond die zowel actieve (blaffen) als passieve (stil zitten bij de dader) controles uitvoert. Ook bij cybercriminaliteit is er eenzelfde fenomeen. Het informaticateam bij Vlas ging van één naar drie inspecteurs, het aantal vastgestelde feiten verdubbelde.

Woninginbraken en autodiefstallen blijven dalen

De inbraken in bedrijven mogen dan met 40% gestegen zijn (het werk van een bende die momenteel in kaart gebracht wordt), de woninginbraken dalen verder. Ook diefstallen in en van voertuigen dalen met zo’n 20% en dat laatste is vooral te wijten aan het ANPR-cameranetwerk dat de invalswegen bewaakt. Waar er in 2017 nog een opvallende stijging was van bromfietsdiefstallen is er ook daar nu een daling.

In Kuurne tot slot zijn de woninginbraken fors gestegen na de uitzonderlijke daling in 2017. De diefstallen van fietsen en voertuigen zijn daar dan weer flink gedaald. De gemeente investeert trouwens in drie camera’s: twee op het marktplein en één in het Vlaspark.

In Lendelede blijven de woninginbraken gelijk. Daar werd vorig jaar trouwens maar één fiets gestolen.