Crevits zet steun verder voor mensen met een dubbeldiagnose

Onder andere in West-Vlaanderen is er voor mensen met een dubbeldiagnose (verstandelijke handicap en psychiatrische stoornis) een aangepaste werking. Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits beslist om deze werking verder te zetten en uit te breiden naar de rest van ons land.

Waardevol voor alle partijen

"De samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de psychiatrische ziekenhuizen en de VAPH-voorzieningen (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) werkt en biedt voor heel wat mensen met een dubbeldiagnose een oplossing. Zo willen we vanuit Vlaanderen tegemoetkomen aan de specifieke noden van personen met een verstandelijke handicap én een psychiatrische stoornis", legt Hilde Crevits uit.

Die werking voor personen met een dubbeldiagnose is over de jaren heen als bijzonder waardevol ervaren door alle betrokken partijen. Met deze beslissing wordt de continuïteit van de samenwerkingsverbanden verzekerd.

Aangepaste en mensgerichte zorg

Zowel vanuit de sector van de geestelijk gezondheid als de sector voor personen met een handicap is er steeds meer vraag naar een duurzame verankering van de ondersteuning op lange termijn.

“Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op de ontwikkeling van een psychische kwetsbaarheid. Zij hebben tijdens hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis evenwel nood aan bijkomende zorg, net omwille van hun beperking. De financiering van de psychiatrische ziekenhuizen is hier niet goed op afgestemd. Dankzij deze middelen kunnen we deze aangepaste, mensgerichte zorg nu wel bieden”, vertelt Bert Plessers, algemeen directeur Asster vzw.