Crevits: "We geloven in het nut van de provincies"

Het evenwicht tussen rechten en plichten voor nieuwkomers moet beter. Dat zegt CD&V-boegbeeld Hilde Crevits in De Zondag. De Torhoutse vindt ook dat er een debat moet komen over de provincies, want volgens haar partij hebben die zeker nut.

Crevits blikt in de krant vooruit op de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, die maandag echt van start gaan. De uittredende minister van Onderwijs lanceert in het interview geen breekpunten, maar maakt duidelijk dat de afschaffing van de provincies, zoals wordt voorgesteld in de startnota van Bart De Wever (N-VA) geen CD&V-standpunt is. "Wij geloven in het nut van de provincies. Dat zal dus voer voor debat zijn."

Ook West-Vlaams provincieraadsvoorzitter (en burgemeester van Poperinge) Christophe Dejaegher ​vindt afschaffen geen goed idee. "Bart De Wever bekijkt dat met een centraal-Vlaamse bril. Met een Antwerpse bril. Zij hebben daar het provinciebestuur niet nodig. Hier is dit anders, maar ik wanhoop niet. Het zinnetje is Sibillijns opgesteld: 'Zou kunnen worden afgeschaft'. Dit laat duidelijk ruimte voor onderhandelingen", klinkt het.

"Een inclusief Vlaanderen"

Een van de lessen die Crevits van de verkiezingsuitslag onthoudt, is dat veel mensen vinden dat de balans tussen rechten en plichten voor nieuwkomers doorslaat in de richting van de rechten. "Dat evenwicht moet beter. Ik wil daarin meegaan", zegt ze. "Wij willen een inclusief Vlaanderen en ik begrijp van Open Vld en N-VA hetzelfde. Maar we mogen wel iets verwachten van nieuwkomers. Véél zelfs, op voorwaarde dat de nieuwkomer ook beter wordt van die maatregelen. De taal leren bijvoorbeeld. Wie de taal spreekt, zal makkelijker werk vinden."

Wat met CD&V?

Over CD&V zelf, ontkent Crevits dat haar partij in een existentiële crisis zit. "We gaan wel moeten dúrven vernieuwen en verjongen. Maar het ene sluit het andere niet uit. Een partij kan vernieuwen en tegelijk mee regeren." Over haar eigen toekomst, mogelijk als partijvoorzitter, doet ze geen uitspraken. Ze merkt nog op dat tijdens de interne evaluatie van de partij ook de band met de zuil herbekeken wordt.

Vorige week zaterdag liet ook oud-premier Yves Leterme z'n licht schijnen over de situatie binnen zijn partij. “Vastgeroeste structuren en inhoudelijke verschillen”, zo beschrijft Leterme zijn CD&V. Hij liet ook optekenen dat Hilde Crevits beter niet voorzitter van de partij wordt. “Hilde zou een uitstekende voorzitter zijn van een klassieke partij in normale tijden. Maar zoals CD&V er nu voorstaat, moet er weleens een risico worden genomen en moet je durf tonen", zei hij. Leterme vindt dat de opvolger van Wouter Beke iemand moet zijn die risico’s durft te nemen en wat meer afstand heeft van het hier en nu.

