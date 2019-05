Enerzijds behaalde ze en monsterscore in West-Vlaanderen, anderzijds is ze niet gelukkig met de ruk naar rechts. Maar volgens haar heeft de kiezer altijd gelijk en moet haar partij zoeken naar een antwoord daarop. Ze herhaalt dat ze nooit in een regering zal zitten met het Vlaams Belang. "Die partij staat voor alles wat ik niet ben en niet wil zijn. Voor mij is dat een brug te ver".