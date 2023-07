Crevits stelt coördinator aan voor site Triamant in Wervik

Sinds het faillissement van Curamant, de zorgpartner van Triamant, komen er meer en meer berichten over bezorgdheid over de continuïteit van zorg in verschillende vestigingen van de Triamant-groep.

"Nood aan zorg"

Volgens minister van Welzijn Hilde Crevits ging het Departement Zorg de voorbije weken langs op de sites in Wervik, Bree en Sint-Truiden. Er is ook samen met de lokale besturen gezocht naar oplossingen voor de veiligheid en het welzijn van de bewoners. "Maar de situatie blijft precair", zegt de minister.

"Het is voor mij zeer belangrijk dat de bewoners de nodige zorg blijven krijgen. Elke site vraagt ook een andere organisatie of coördinatie. Er is nu nood aan ondersteuning voor de lokale besturen en de bewoners, daarom voorzie ik drie coördinatoren", legt de CD&V-minister uit. Voor elke site één.

Ondersteuning

De betrokken coördinatoren moeten het lokaal bestuur en alle betrokken actoren begeleiden en bijstaan, onder meer bij het opvolgen van de aanwezige bewoners en hun zorgnoden. Er is daarbij speciale aandacht voor de zorgbehoevende 65-plussers op de sites. "Als het nodig is, zullen de bewoners ook begeleid worden naar een ander verblijf of gepaste zorg", klinkt het.

Strafbare feiten

Daarnaast zal volgens Crevits de procedure opgestart worden voor de sluiting van de woongelegenheden waar een illegale uitbating van een zorgvoorziening wordt vastgesteld.

Nog volgens minister Crevits heeft het Departement Zorg op 10 juli een melding gedaan bij de parketten van West-Vlaanderen en Limburg voor mogelijk strafbare feiten in Wervik, Sint-Truiden en Bree.