Crevits opent Open Bedrijvendag

Het ondernemersfeest van Voka, de Open Bedrijvendag, viert z'n dertigste verjaardag. Als unicum is het dit jaar, mede door de coronacrisis, een volledig virtueel evenement. Minister Hilde Crevits (CD&V) gaf de openingsspeech en lanceert terugbetaalbaar voorschot voor cultuursector.

De start van het pareljubileum van de Open Bedrijvendag in West-Vlaanderen werd gegeven door Vlaams minister Hilde Crevits bij de Roularta Media Group. Eerder raakte al bekend dat het evenement volledig online en via livestream zou verlopen. Het thema was sowieso al 'digitale transformatie' en de coronacrisis gaf het thema nog een extra duwtje. Tientallen bedrijven zijn vandaag dus virtueel te bezoeken.

Crevits vertelde dat zo'n 59 projecten een dossier hebben ingediend voor het najaar. Afgerond zou dat neerkomen op een budget van 17 miljoen euro. Ze beklemtoonde dat veel bedrijven zich met trots hebben proberen heruitvinden tijdens de moeilijke coronamaanden. Veel bedrijven waren verplicht een sprong te wagen naar duurzamer en digitaler werken.

Terugbetaalbaar voorschot

Vooral de cultuursector kreunde onder de periode van amper inkomsten. Het organiseren van coronaproof evenementen bleek geen sinecure. De ingediende en geaccepteerde projecten zullen een terugbetaalbaar voorschot kunnen ontvangen van de overheid. Via een soort annulatieverzekering zou dat voorschot niet moeten terugbetaald worden, indien het evenement raakt afgelast wegens corona. "Het moet de cultuursector toch wat ademruimte geven in deze moeilijke periode", aldus Crevits.

Het vervolg van de Open Bedrijvendag-stream gebeurt onder de begeleiding van Xavier Taveirne. Na het bezoek aan RMG in Roeselare, trekt de Voka-caravan ook nog naar onder andere de Belgische Marine en Bellewaerde. Alles is te volgen via openbedrijvendagvirtueel.be.